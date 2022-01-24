Про це повідомляє Forbes.
Курс долара під час торгів на Московській біржі піднявся до 78,32 рубля. Це максимум після 5 листопада 2020 року. Долар перевищив 78 рублів уперше з початку квітня 2021 року.
Євро подорожчав до 88,725 рубля – це максимум після 20 липня 2021 року. Курс євро виявився вищим за 88 рублів вперше за півтора тижня.
Своєю чергою, Центробанк Росії заявив, що не купуватиме іноземну валюту на міжбанку. В результаті повідомлення курс російського рубля до долара знизився приблизно на 50 копійок. До цієї заяви курс долара піднявся більш ніж на 2% до 79,30.
Фондовий ринок також розпочав торговий тиждень із падіння.
Індекс МосБіржі 24 січня впав на 4,81%, до 3273,72 пункту. Індекс РТС опустився до 1320,68 пункту, втративши 5,79%.
Як зазначали у виданні BBC, Російський фондовий ринок розпочав відчутне падіння з 12 січня 2022 року — після погіршення геополітичної ситуації.
Окрім цього, у BCS Express падіння акцій пов’язали зокрема із повідомленням про плани президента США Джо Байдена щодо збільшення військового контингенту в країнах-членах НАТО у Східній Європі та країнах Балтії.
Довідка. Індекс МосБіржі – ціновий, зважений за ринковою капіталізацією композитний фондовий індекс, що охоплює 50 найбільш ліквідних акцій найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать до основних секторів економіки, представлених на Московській біржі.
Індекс РТС – фондовий індекс, основний індикатор фондового ринку РФ, розрахунок якого розпочався 1 вересня 1995 зі 100 пунктів. Розраховується Московською біржею. Являє собою ціновий, зважений за ринковою капіталізацією композитний індекс російського фондового ринку, що охоплює найбільш ліквідні акції найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать основним секторам економіки, представлених у ПАТ “Московська Біржа”.
- Нагадаємо, Державний департамент США погодив добровільний виїзд для державних службовців США, а від’їзд для членів сімей дипломатів зробив обов’язковим.
- Зокрема через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.
- Свою чергою, Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на рішення США щодо евакуації дипломатів з України заявивши, що країни Європи поки не мають таких намірів.
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- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Кремль, що будь-який конфлікт в Україні може стати “новою Чечнею”. За його словами, розвідні дані щодо можливого вторгнення досить похмурі.
- Також у НАТО заявили, що переводять свої сили у стан готовності та посилюють Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами. Таке рішення було прийнято через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову діяльність уздовж кордонів України.