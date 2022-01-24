Долар США та євро помітно зростають щодо російського рубля. Долар піднявся вище за 78 рублів до найбільшої вартості з листопада 2020 року, а євро вперше за півтора тижня перевищив 88 рублів і піднявся до максимуму за шість місяців.

Про це повідомляє Forbes.

Курс долара під час торгів на Московській біржі піднявся до 78,32 рубля. Це максимум після 5 листопада 2020 року. Долар перевищив 78 рублів уперше з початку квітня 2021 року.

Євро подорожчав до 88,725 рубля – це максимум після 20 липня 2021 року. Курс євро виявився вищим за 88 рублів вперше за півтора тижня.

Своєю чергою, Центробанк Росії заявив, що не купуватиме іноземну валюту на міжбанку. В результаті повідомлення курс російського рубля до долара знизився приблизно на 50 копійок. До цієї заяви курс долара піднявся більш ніж на 2% до 79,30.

Фондовий ринок також розпочав торговий тиждень із падіння.

Індекс МосБіржі 24 січня впав на 4,81%, до 3273,72 пункту. Індекс РТС опустився до 1320,68 пункту, втративши 5,79%.

Як зазначали у виданні BBC, Російський фондовий ринок розпочав відчутне падіння з 12 січня 2022 року — після погіршення геополітичної ситуації.

Окрім цього, у BCS Express падіння акцій пов’язали зокрема із повідомленням про плани президента США Джо Байдена щодо збільшення військового контингенту в країнах-членах НАТО у Східній Європі та країнах Балтії.

Довідка. Індекс МосБіржі – ціновий, зважений за ринковою капіталізацією композитний фондовий індекс, що охоплює 50 найбільш ліквідних акцій найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать до основних секторів економіки, представлених на Московській біржі.

Індекс РТС – фондовий індекс, основний індикатор фондового ринку РФ, розрахунок якого розпочався 1 вересня 1995 зі 100 пунктів. Розраховується Московською біржею. Являє собою ціновий, зважений за ринковою капіталізацією композитний індекс російського фондового ринку, що охоплює найбільш ліквідні акції найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать основним секторам економіки, представлених у ПАТ “Московська Біржа”.