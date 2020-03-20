Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про звільнення від ввізних мит медикаментів, які необхідні для лікування атипового коронавірусу.

Про це Прем’єр повідомляє в своєму Telegram–каналі.

“Кабмін звільнив від сплати ввізного мита та ПДВ певний список лікарських препаратів, медичних виробів і обладнання, які необхідні для запобігання і поширення COVID–19, а також для локалізації та ліквідації спалахів цього захворювання“, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.