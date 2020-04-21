Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
“Перепис потрібно обов’язково проводити, але перепис – це дороге задоволення. Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 млрд грн. У нас увесь стабфонд на коронавірус – 65 млрд. Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли здійснити перепис у 2021 році, то в березні 2020 року ми мали б розпочати підготовку”, – сказав Немчінов.
На уточнювальне запитання, чи відбудеться перепис населення у 2021 році, міністр зазначив, що, ймовірно, ні. “Я думаю, що ні. Можна спробувати зробити його наприкінці року, але тоді вже цього року необхідно почати витрачати кошти хоча б із вересня-жовтня. Як мені пояснював глава Держстату, потрібен мінімум один рік і три місяці, щоб пройти весь цикл, який необхідно зробити”, – додав він.
За словами Немчінова, керівництво Держстату має три сценарії: варіант класичного перепису, опитування і комбінований.
“Мені більше імпонує комбінований. Тут ідеться про те, що з максимальним використанням електронних носіїв, із максимальним використанням цифрових технологій, але водночас із дворовим обходом, з реальними речами. Але навіть суто цифровий перепис – це дуже великі кошти”, – заявив чиновник.
- Згідно з пробним (тестовим) переписом населення, який був організований Дмитром Дубілетом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей. У Києві станом на 1 грудня проживали 3,7 млн людей.
- Згодом з’явилася інформація, що проведений Дубілетом перепис нібито міг бути зроблений простим множенням на 0,888 даних Державної служби статистики. Сам міністр спростував твердження про фальсифікацію пробного перепису українців, назвавши їх фейком. Дубілет також розповів про методи, які використовувалися при підрахунку чисельності населення.
- Дмитро Дубілет заявив, що Уряд ще не ухвалив рішення про проведення всеукраїнського перепису населення.