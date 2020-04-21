Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Перепис потрібно обов’язково проводити, але перепис – це дороге задоволення. Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 млрд грн. У нас увесь стабфонд на коронавірус – 65 млрд. Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли здійснити перепис у 2021 році, то в березні 2020 року ми мали б розпочати підготовку”, – сказав Немчінов.

На уточнювальне запитання, чи відбудеться перепис населення у 2021 році, міністр зазначив, що, ймовірно, ні. “Я думаю, що ні. Можна спробувати зробити його наприкінці року, але тоді вже цього року необхідно почати витрачати кошти хоча б із вересня-жовтня. Як мені пояснював глава Держстату, потрібен мінімум один рік і три місяці, щоб пройти весь цикл, який необхідно зробити”, – додав він.

За словами Немчінова, керівництво Держстату має три сценарії: варіант класичного перепису, опитування і комбінований.

“Мені більше імпонує комбінований. Тут ідеться про те, що з максимальним використанням електронних носіїв, із максимальним використанням цифрових технологій, але водночас із дворовим обходом, з реальними речами. Але навіть суто цифровий перепис – це дуже великі кошти”, – заявив чиновник.