Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
За його словами, кошти будуть виплачені протягом тижня.
“Держава надасть всебічну підтримку, в тому числі юридичну та фінансову, рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Уряд протягом тижня виплатить родинам загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги. Одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання родинами всіх страхових виплат”, – зазначив Гончарук.
Він уточнив, що для кожної сім’ї також передбачені страхові виплати в розмірі 250 тисяч СПЗ (спеціальні права запозичень), що становить приблизно $ 345 тисяч.
“Також Україна наполягає на компенсації від уряду Ірану через дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції”, – наголосив Гончарук.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.
- В Ірані заарештували декількох людей, причетних до катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.