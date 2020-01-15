Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні виділив по 200 тисяч гривень родинам 11 українців, які загинули в результаті катастрофи літака Boeing 737 в Ірані.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, кошти будуть виплачені протягом тижня.

“Держава надасть всебічну підтримку, в тому числі юридичну та фінансову, рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Уряд протягом тижня виплатить родинам загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги. Одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання родинами всіх страхових виплат”, – зазначив Гончарук.

Він уточнив, що для кожної сім’ї також передбачені страхові виплати в розмірі 250 тисяч СПЗ (спеціальні права запозичень), що становить приблизно $ 345 тисяч.

“Також Україна наполягає на компенсації від уряду Ірану через дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції”, – наголосив Гончарук.