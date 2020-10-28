Про це повідомили у пресслужбі уряду.
Як повідомлялося раніше, у квітні Кабінет Міністрів обмежив виплати топ-менеджерам державних компаній і членам наглядових рад підприємств до 47 тисяч гривень на місяць до кінця карантину.
У середу, 28 жовтня, уряд вирішив скоротити строк дії зазначених обмежень вже з поточного місяця.
“Установити, що в жовтні 2020 р. та в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки визначається згідно з умовами контрактів”, — йдеться в постанові Кабміну.
- Нагадаємо, наприкінці серпня Конституційний Суд України прийняв рішення щодо конституційності встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян. Серед іншого, суд визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів у період карантину є незаконним.
- 16 вересня Кабінет Міністрів на засіданні зняв карантинне обмеження зарплат у 47 тисяч гривень для членів правління та наглядових рад “Ощадбанку”, “ПриватБанку” та “Укрексімбанку”.
- 23 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет Міністрів України зберіг обмеження заробітних плат для членів Уряду на рівні 5 середніх зарплат, попри рішення Конституційного суду.
- 3 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який, серед іншого, дасть змогу Уряду зняти обмеження на зарплати в держкомпаніях.