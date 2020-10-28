Уряд скасував обмеження заробітних плат топ-менеджерам державних компаній і членам наглядових рад підприємств, яке було введено на час карантину.

Про це повідомили у пресслужбі уряду.

Як повідомлялося раніше, у квітні Кабінет Міністрів обмежив виплати топ-менеджерам державних компаній і членам наглядових рад підприємств до 47 тисяч гривень на місяць до кінця карантину.

У середу, 28 жовтня, уряд вирішив скоротити строк дії зазначених обмежень вже з поточного місяця.

“Установити, що в жовтні 2020 р. та в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки визначається згідно з умовами контрактів”, — йдеться в постанові Кабміну.