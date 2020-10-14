Covid-19 Україна

оновлено 14.10.2020 о 22:01

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Качура передумав судитися з Богуцькою, яка назвала його «тупим чоботом»

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура передумав позиватися проти колеги по фракції Єлизавети Богуцької, яка назвала його "тупим чоботом". 

Середа, 14 жовтня 2020, 22:30

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося раніше, нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура заявив: “Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов’язані закуповувати”. Через це його колега по фракції Єлизавета Богуцька назвала “тупим чоботом”.

Качура у відповідь заявив, що звернеться до суду, проте вже за кілька днів передумав.

“У зв’язку з вибаченнями за особисті образи Єлизавети Богуцької вважаю конфлікт вичерпаним. Позов до суду не подаю!”, — написав він.

Богуцька розповіла, що вони з Качурою мали особисту розмову, під час якої їм вдалося дійти згоди.

“Сьогодні ми мали телефонну розмову. Саша Качура запропонував написати допис про вичерпаний конфлікт. Я погодилась. Адже будь-який поганий мир кращий за добру війну. Хоча виклики я завжди приймаю спокійно. Власне, так було і цього разу. Я перепрошую в Олександра за окремі образливі висловлювання на його адресу. адрес. Це було грубо з мого боку і некоректно щодо колеги”, — пояснила вона.

Водночас Богуцька наголосила, що те, що вона перепросила за “тупий чобіт”, не змінює її позицію щодо неприпустимості придбання російської вакцини проти коронавірусу за будь-яких умов.

Водночас Богуцька (педіатр за освітою) у коментарях під дописом зазначила, що не вірить у створення дієвої вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.

13 жовтня президент Росії Володимир Путін під час наради з членами уряду заявив, що в РФ зареєстрували вже другу вакцину проти коронавірусу.

  • Ексголова МОЗ України Уляна Супрун пояснила, чому не варто купувати вакцину проти коронавірусу COVID-19 у країни-агресора — Росії.
  • Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не виключає можливості закупівлі російської вакцини проти коронавірусу, якщо вона пройде всі випробовування і буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Теги: вакцина, Богуцька, вакцина, Коронавірус, Олександр Качура

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