Качура передумав судитися з Богуцькою, яка назвала його «тупим чоботом»

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура передумав позиватися проти колеги по фракції Єлизавети Богуцької, яка назвала його "тупим чоботом".

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося раніше, нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура заявив: “Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов’язані закуповувати”. Через це його колега по фракції Єлизавета Богуцька назвала “тупим чоботом”.

Качура у відповідь заявив, що звернеться до суду, проте вже за кілька днів передумав.

“У зв’язку з вибаченнями за особисті образи Єлизавети Богуцької вважаю конфлікт вичерпаним. Позов до суду не подаю!”, — написав він.

Богуцька розповіла, що вони з Качурою мали особисту розмову, під час якої їм вдалося дійти згоди.

“Сьогодні ми мали телефонну розмову. Саша Качура запропонував написати допис про вичерпаний конфлікт. Я погодилась. Адже будь-який поганий мир кращий за добру війну. Хоча виклики я завжди приймаю спокійно. Власне, так було і цього разу. Я перепрошую в Олександра за окремі образливі висловлювання на його адресу. адрес. Це було грубо з мого боку і некоректно щодо колеги”, — пояснила вона.

Водночас Богуцька наголосила, що те, що вона перепросила за “тупий чобіт”, не змінює її позицію щодо неприпустимості придбання російської вакцини проти коронавірусу за будь-яких умов.

Водночас Богуцька (педіатр за освітою) у коментарях під дописом зазначила, що не вірить у створення дієвої вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.

13 жовтня президент Росії Володимир Путін під час наради з членами уряду заявив, що в РФ зареєстрували вже другу вакцину проти коронавірусу.