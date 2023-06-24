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Кадиров висловив свої обурення щодо дій Пригожина.
“Я гадав, що деяким людям можна вірити. Що вони щиро люблять свою Батьківщину, як справжні патріоти до мозку кісток. А виявилося, що заради особистих амбіцій, вигоди та через гордовитість люди можуть наплювати на прихильність та любов до Вітчизни”.
Кадиров заявив, що переконував Пригожина “залишити бізнес-амбіції та не змішувати їх зі справами державної ваги”. А також додав:
“Ланцюжок невдалих угод у підприємництві викликав у бізнесмена приховану і тривалу образу, що досягла піку, коли влада Санкт-Петербурга не надала його дочці бажану земельну ділянку”.
Глава Чечні також сказав, що “крайнім заходом” РФ щодо заколоту Пригожина було б “жорстке придушення та знищення будь-кого, хто зазіхне на цілісність Російської Федерації”.
- Кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, буде припинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
- Пресслужба Лукашенка заявила, що Пригожин погодився на «деескалацію».
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на повстання ватажка ПВК “Вагнер” Пригожина.
- «Пригожин принизив Путіна» – Михайло Подоляк.
- Внутрішнє російське протистояння між ватажком ПВК “Вагнер” Пригожиним з військово-політичним керівництвом РФ, що закінчилось “деескалацією” найманців “Вагнера”, викликало обурення серед росіян.