Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин влаштував заколот в Росії через те, що влада Санкт-Петербурга не надала його дочці бажану земельну ділянку.

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Кадиров висловив свої обурення щодо дій Пригожина.

“Я гадав, що деяким людям можна вірити. Що вони щиро люблять свою Батьківщину, як справжні патріоти до мозку кісток. А виявилося, що заради особистих амбіцій, вигоди та через гордовитість люди можуть наплювати на прихильність та любов до Вітчизни”.

Кадиров заявив, що переконував Пригожина “залишити бізнес-амбіції та не змішувати їх зі справами державної ваги”. А також додав:

“Ланцюжок невдалих угод у підприємництві викликав у бізнесмена приховану і тривалу образу, що досягла піку, коли влада Санкт-Петербурга не надала його дочці бажану земельну ділянку”.

Глава Чечні також сказав, що “крайнім заходом” РФ щодо заколоту Пригожина було б “жорстке придушення та знищення будь-кого, хто зазіхне на цілісність Російської Федерації”.