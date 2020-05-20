Відповідне відео опублікував в Facebook журналіст Олександр Гончаров.
Як повідомлялося раніше, сьогодні в Маріїнському парку в Києві пройшла пресконференція Президента Володимира Зеленського. За день до заходу в парку підстригли газон, а сьогодні з самого в столиць ранку накрапав дощ.
Організатори не передбачили навіси на випадок негоди, в зв’язку намокли і сцена, і стільці, призначені для журналістів і Президента.
Перед початком заходу група з 4 осіб занесла намоклий стілець Глави держави в приміщення Маріїнського палацу і висушила його за допомогою фена.
Крім того, ця ж група людей провела аналогічні дії з ще одному стільцем, який, за словами Гончарова, призначався для прессекретарки Президента Юлії Мендель.
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“Куди витрачаються гроші платників податків. На жопогріві!”, — прокоментував він.
Також журналісту вдалося зняти, як до виходу президента готували сцену. Ще одна група з 4 осіб ретельно протирала як підлогу сцени, так і стіл, що стояв на ній.
- Нагадаємо, журналістів Інтернет-видання #Букви відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію Президента України Володимира Зеленського.
- У Маріїнському парку, де проходила підсумкова пресконференція Президента Володимира Зеленського, правоохоронці кілька разів перевіряли кореспондента #Букв, який намагався поставити Главі держави запитання, стоячи з плакатами.