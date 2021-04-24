Віцепрезидентка США Камала Гарріс, якій президент США Джо Байден місяць тому доручив розібратися з ситуацією з нелегальними мігрантами на південному кордоні, досі туди не з'їздила. Зате вона передала дітям в притулках свої книги "Супергерої всюди".

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Вчора Гарріс приїхала в Нью-Гемпшир, популяризуючи інфраструктурний план президента Байдена. Однак її зустріли акцією протесту. Віцепрезидентку закликали з’їздити на південний кордон та на власні очі побачити, в яких умовах там доводиться жити дітям, яких просто кинули напризволяще. Байден доручив Гарріс розібратися з ситуацією на кордоні 25 березня, однак політик так і не їздила туди.

Гарріс відреагувала на протест, однак на кордон не поїхала. Зате передала свої книги “Супергерої всюди” кожній дитині, яка потрапила до нового притулку для нелегальних мігрантів в Лонг-Біч (Каліфорнія).

Координатор з питань міграції Роберта Якобсон, яка збирається у відставку в кінці місяця, сказала, що в адміністрації Байдена досі немає послідовної політики стосовно того, як приймати нелегальних мігрантів.

Чиновниця зазначила, що, попри доручення президента, за місяць після призначення Гарріс не просто не з’їздила перевірити ситуацію на кордоні, а навіть не провела пресконференцію з цього приводу.

Однак в офісі Гарріс відповіли, що її робота – займатися “першопричинами” нелегальної міграції, шукати причини, через які люди з країн Центральної Америки приходять до США, а також вести переговорами з урядовими представниками тих країн.

Довідка. “Супергерої всюди” – дитяча книга, яку Гарріс написала у 2019 році. Ідея оповідання в тому, що супергероєм може бути кожен, їх можна зустріти в реальному житті. Це можуть бути батьки, друзі, члени родини, вчителі й так далі.