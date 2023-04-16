Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що завершує тижневий візит у Канаді та США, результатом якого є "важливі угоди та нові зобов’язання партнерів щодо підтримки України".

Про це глава уряду зазначив у Facebook.

Він зауважив про “продуктивні зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо та віцепрем’єркою Христею Фріланд”, наголосивши, що нині Україна оновлює Угоду про вільну торгівлю. А також є завірення про черговий пакет військової підтримки.

Новий пакет санкцій проти РФ від Канади. Зокрема, проти компанії “Волга-Днепр”. Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України. Проти 120 юридичних і фізичних осіб, включно з представниками “Росатома”, ввели також санкції США”, – мовиться у дописі Шмигаля.

Окрім цього, прем’єр відзвітував про предметні зустрічі з міністрами оборони, фінансів торгівлі, транспорту США. Запевнив, що уряд посилює координацію з усіх нагальних питань, маючи абсолютну підтримку від американських партнерів.

Шмигаль також зазначив, що Світовий банк виділяє 200 млн доларів на відновлення енергетики, а DFC допоможе в залученні приватних інвестицій для відновлення економіки. Крім того, компанія Boeing звільняє українські компанії від зобов’язання на 200 млн доларів.

Щобільше, отримали запевнення країн G7 у додатковій підтримці на суму понад 5 млрд доларів. Також Швейцарія надасть 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спецфонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

Під час цього візиту ще раз переконалися, що в України є надійні друзі та партнери, на яких можемо розраховувати. Продовжуємо зміцнювати проукраїнську коаліцію у світі та залучати ще більше учасників до відновлення України”, – наголосив очільник уряду.

Зауважимо, 24 лютого 2023 року Канада розширила список своїх санкцій, додавши майже 200 російських фізичних та юридичних осіб.