Про це глава уряду зазначив у Facebook.
Він зауважив про “продуктивні зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо та віцепрем’єркою Христею Фріланд”, наголосивши, що нині Україна оновлює Угоду про вільну торгівлю. А також є завірення про черговий пакет військової підтримки.
Новий пакет санкцій проти РФ від Канади. Зокрема, проти компанії “Волга-Днепр”. Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України. Проти 120 юридичних і фізичних осіб, включно з представниками “Росатома”, ввели також санкції США”, – мовиться у дописі Шмигаля.
Окрім цього, прем’єр відзвітував про предметні зустрічі з міністрами оборони, фінансів торгівлі, транспорту США. Запевнив, що уряд посилює координацію з усіх нагальних питань, маючи абсолютну підтримку від американських партнерів.
Шмигаль також зазначив, що Світовий банк виділяє 200 млн доларів на відновлення енергетики, а DFC допоможе в залученні приватних інвестицій для відновлення економіки. Крім того, компанія Boeing звільняє українські компанії від зобов’язання на 200 млн доларів.
Щобільше, отримали запевнення країн G7 у додатковій підтримці на суму понад 5 млрд доларів. Також Швейцарія надасть 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спецфонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.
Під час цього візиту ще раз переконалися, що в України є надійні друзі та партнери, на яких можемо розраховувати. Продовжуємо зміцнювати проукраїнську коаліцію у світі та залучати ще більше учасників до відновлення України”, – наголосив очільник уряду.
Зауважимо, 24 лютого 2023 року Канада розширила список своїх санкцій, додавши майже 200 російських фізичних та юридичних осіб.
- У березні до державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (екв. 1,8 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах.
- Канадський Червоний Хрест вже перерахував понад 220 млн доларів на підтримку України й надалі надаватиме свою допомогу.
- 11 квітня під час робочого візиту в Канаду делегації України на чолі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем підписано угоду між урядами України та Канади про мобільність молоді.
- До Польщі вже прибули вісім німецьких танків Leopard 2, які раніше Канада обіцяла передати Україні.