Про це пише Reuters, посилаючись на інформацію високопоставленого чиновника канадського регулюючого органу.
Міністерство охорони здоров’я Канади раніше заявляло, що схвалення, ймовірно, відбудеться на початку першого кварталу наступного року.
Старший медичний радник Міністерства охорони здоров’я Супрія Шарма зазначила, що вакцина Pfizer і BioNTech найбільш просунута.
На питання, чи зможуть канадці отримати щеплення до кінця року, Шарма відповіла, що на даний момент одночасно відбувається кілька речей – нормативні огляди, виробництво, поширення – що ускладнює точне визначення дат.
“Я думаю, що загальні терміни авторизації приблизно в грудні, отримання поставок в січні”, – сказала вона.
Шарма додала, що Канада розглядає ті ж дані, що і регулюючі органи США і Європейського союзу, і має аналогічну систему дозволів для використання під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я.
“Розгляд просувається так, що ми очікуємо прийняти остаточне рішення по вакцині приблизно в той же час, що і FDA США, і Європейське агентство з лікарських засобів”, – сказала вона.
- Раніше компанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї вакцини проти коронавірусу на третій стадії випробування. Голова компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ціна однієї дози вакцини проти COVID-19 буде коливатися від $ 25 до $ 37. Також компанія анонсувала поставки в Європу.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.