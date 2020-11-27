Канада може схвалити вакцину Pfizer проти коронавірусу COVID-19 в грудні.

Про це пише Reuters, посилаючись на інформацію високопоставленого чиновника канадського регулюючого органу.

Міністерство охорони здоров’я Канади раніше заявляло, що схвалення, ймовірно, відбудеться на початку першого кварталу наступного року.

Старший медичний радник Міністерства охорони здоров’я Супрія Шарма зазначила, що вакцина Pfizer і BioNTech найбільш просунута.

На питання, чи зможуть канадці отримати щеплення до кінця року, Шарма відповіла, що на даний момент одночасно відбувається кілька речей – нормативні огляди, виробництво, поширення – що ускладнює точне визначення дат.

“Я думаю, що загальні терміни авторизації приблизно в грудні, отримання поставок в січні”, – сказала вона.

Шарма додала, що Канада розглядає ті ж дані, що і регулюючі органи США і Європейського союзу, і має аналогічну систему дозволів для використання під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я.

“Розгляд просувається так, що ми очікуємо прийняти остаточне рішення по вакцині приблизно в той же час, що і FDA США, і Європейське агентство з лікарських засобів”, – сказала вона.