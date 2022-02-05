Про це повідомили в оборонному відомстві країни.
“У рамках нещодавно оголошеної Канадою негайної підтримки Україні та продовження та розширення операції UNIFIER, місії з підготовки та зміцнення потенціалу Збройних сил Канади (CAF) в Україні, літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон із вантажем нелетального озброєння”, – йдеться у повідомленні.
Команда персоналу CAF супроводжує обладнання, щоб допомогти в його інтеграції та забезпечити належну підготовку українських сил безпеки щодо його функціонування та обслуговування.
У оборонному відомстві країни підкреслили, що Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.
- Нагадаємо, МЗС Канади рекомендує своїм громадянам тимчасово утриматися від подорожей до України або виїхати з країни через загрозу російської збройної агресії.
- Раніше Міністерство закордонних справ Канади вже рекомендувало своїм громадянам залишити територію України, якщо їхня присутність не є обов’язковою.
- Нещодавно Україну відвідала міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд. Під час візиту вона провела зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим на тлі перспективи вторгнення Росії.
- Уряд Канади повідомив про кібератаку на МЗС держави з боку невідомих хакерів.
- Канада активно розглядає можливість відправлення Україні партії стрілецької зброї, оскільки країна стикається з тим, що прем’єр-міністр Джастін Трюдо назвав “агресивною” спробою Росії дестабілізувати її.