Про це повідомили в оборонному відомстві країни.

“У рамках нещодавно оголошеної Канадою негайної підтримки Україні та продовження та розширення операції UNIFIER, місії з підготовки та зміцнення потенціалу Збройних сил Канади (CAF) в Україні, літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон із вантажем нелетального озброєння”, – йдеться у повідомленні.

Команда персоналу CAF супроводжує обладнання, щоб допомогти в його інтеграції та забезпечити належну підготовку українських сил безпеки щодо його функціонування та обслуговування.