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Канада скасовує на рік усі мита на товари з України

Після візиту в Київську область прем'єра Канади Джастіна Трюдо країна скасувала всі мита для українських товарів. Рішення ухвалили на рік у рамках економічної допомоги.

Понеділок, 9 травня 2022, 10:11
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Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Джастін Трюдо оголосив про рішення скасувати мита після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

“Це хороше продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинених держав залучати українську економіку у власні промислові та торгові ланцюги“, – написала міністр.

Канадський прем’єр 8 травня прибув до України. Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, аби особисто побачити звірства російських військових. Під час зустрічі він оголосив про відновлення роботи посольства Канади в Києві. Також Україна отримає більше військової допомоги.

Теги: війна, Війна в Україні, війна з Росією, війна, Джастін Трюдо, мита, російсько-українська війна, товари з України, Канада

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