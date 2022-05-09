Канада скасовує на рік усі мита на товари з України

Після візиту в Київську область прем'єра Канади Джастіна Трюдо країна скасувала всі мита для українських товарів. Рішення ухвалили на рік у рамках економічної допомоги.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Джастін Трюдо оголосив про рішення скасувати мита після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

“Це хороше продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинених держав залучати українську економіку у власні промислові та торгові ланцюги“, – написала міністр.

Канадський прем’єр 8 травня прибув до України. Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, аби особисто побачити звірства російських військових. Під час зустрічі він оголосив про відновлення роботи посольства Канади в Києві. Також Україна отримає більше військової допомоги.