Канада скасовує на рік усі мита на товари з України

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Джастін Трюдо оголосив про рішення скасувати мита після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
“Це хороше продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинених держав залучати українську економіку у власні промислові та торгові ланцюги“, – написала міністр.
Канадський прем’єр 8 травня прибув до України. Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, аби особисто побачити звірства російських військових. Під час зустрічі він оголосив про відновлення роботи посольства Канади в Києві. Також Україна отримає більше військової допомоги.
- Нагадаємо, 8 травня до Києва з офіційним візитом прибула очільниця Бундестагу Бербель Бас. Політикиня візьме участь у політичних перемовинах.
- 8 травня, Україна відзначала День пам’яті та примирення. Цей день має на меті вшанування подвигу України, її внеску у перемогу над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні, та пам’яті її жертв. Українські політичні діячі вітають спільноту з цією датою.
- У квітні парламент Канади одноголосно визнав російську агресію в Україні актом геноциду.