Канал “Україна 24”, який входить до медіаконгломерату “Медіа Група Україна” Ріната Ахметова, оголосив про закриття щотижневої програми “Велика деолігархізація”. Сталося це після заяви омбудсменки Людмили Денісової щодо неконституційності законопроєкту Зеленського про деолігархізацію.

Джерело: сайт “Україна 24” та Юлія Мендель у Facebook.

“Політичний серіал завершиться підсумком двомісячного журналістського розслідування про деолігархізацію в Україні”, – зазначили на сайті каналу.

За словами ведучого Дмитра Белянського, 3 вересня стало відомо, що уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова винесла офіційний висновок про невідповідність законопроєкту 5599 Конституції Україні. Відтак, у “програми “Велика деолігархізація” зникає предмет розгляду”.

Ми змушені констатувати, якщо законопроєкт 5599 неконституційний, то й деолігархізація в Україні виглядає завершеною, а раз так — у програми “Велика деолігархізація” зникає предмет розгляду.

Белянський також нагадав, що за регламентом Верховної ради, якщо на розгляд парламенту потрапляє законопроєкт, який суперечить положенням Конституції, то включати його до порядку денного сесії й розглядати на пленарних засіданнях заборонено:

З урахуванням, що Верховна Рада вже прийняла цей законопроєкт в першому читанні, омбудсмен Денісова пропонує компромісний вихід — відправити документ на розгляд Венеціанської комісії.

Остання серія “Великої деолігархізації” вийшла 4 вересня о 22:00. На каналі “Україна” програма вийшла у понеділок, 6 вересня об 00:10.

Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель підтвердила у себе на сторінці інформацію про закриття програми та стверджує, що закриття проєкту не пов’язане із її участю в ньому.

Я хочу правильно розставити акценти щодо припинення роботи програми «Велика деолігархізація». Автори програми приймали рішення щодо припинення її роботи самі, це не пов’язано з моєю участю у проекті. Пояснення було таке: «Зникає сам предмет розгляду».

На канал “Україна 24” Мендель прийшла після того, як лишила посаду речниці президента України. На програмі вона була як представниця “президентського пулу” та “як постійний колумніст”.

“Мені було приємно працювати з телеканалами “Україна” та “Україна 24”, – підбила підсумки своєї роботи в програмі Юлія Мендель.