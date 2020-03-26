Про це йдеться в матеріалі #Букв “Вибори президента і Великдень під загрозою: як бореться з коронавірусом Польща”.

В п’ятницю 13 березня уряд оголосив стан епідемічної загрози в країні. На цей момент кількість офіційно зареєстрованих випадків захворювання в Польщі була меншою за 100. Рішення про стан епідеміологічної загрози запровадило: контроль на всіх кордонах Польщі, обмеження на в’їзд до країни іноземців-нерезидентів Польщі, карантин у навчальних закладах, обмеження торгівлі, заборону роботи закладів культури і громадського харчування, обмеження на кількість учасників релігійних служб, а також рекомендації всім роботодавцям перевести на дистанційну роботу максимальну кількість своїх працівників.

Від минулого тижня в Польщі не працюють театри, кіно, музеї, великі супермаркети, бари і ресторани. Для відвідувачів відкриті продуктові магазини, магазини побутової хімії і гігієнічних товарів, аптеки і магазини з товарами для тварин. Транскордонні перевезення обмежені до вантажних. Є винятки для спеціальних рейсів, якими з Польщі виїжджають іноземці.

Закриття кордонів для приватних осіб на декілька днів заблокувало на німецько-польському кордоні громадян балтійських країн, які намагались дістатись через територію Польщі до себе додому.

Натомість, роботу громадського транспорту в Польщі не обмежували. Міські та міжміські рейси відбуваються за нормальним розкладом. У п’ятницю 20 березня у Варшаві затрималась робота метро через те, що на одній зі станцій швидка забрала чоловіка, який мав труднощі з диханням і мав високу температуру. Через це кілька станцій метро піддали знезараженню. У деяких містах автобуси і трамваї ходять за графіком вихідного дня.