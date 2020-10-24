Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
За словами Кучера, генерал-майора Олександра Турінського відсторонено від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба “до остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи”.
“Переконаний, що винних у цій трагедії має бути названо й покарано українським судом”, — заявив він.
Раніше голову Харківської ОДА Олексія Кучера, який балотується у мери Харкова від “Слуги народу”, звинуватили у тому, що він рекламується в соцмережах через відео про похорон загиблих під час катастрофи Ан-26. Він заперечує і звинувачує опонентів.
- Нагадаємо, літак АН-26 розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба. З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.
- Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака АН-26 у Харківській області.
- 17 жовтня Міністерство оборони України перерахувало 28 млн гривень на виплати компенсацій сім’ям загиблих в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом.