Міноборони відсторонило начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, де навчалися курсанти, які загинули в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

За словами Кучера, генерал-майора Олександра Турінського відсторонено від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба “до остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи”.

“Переконаний, що винних у цій трагедії має бути названо й покарано українським судом”, — заявив він.

Раніше голову Харківської ОДА Олексія Кучера, який балотується у мери Харкова від “Слуги народу”, звинуватили у тому, що він рекламується в соцмережах через відео про похорон загиблих під час катастрофи Ан-26. Він заперечує і звинувачує опонентів.