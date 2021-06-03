Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.
Зокрема, міністри Канади, Швеції, України та Великої Британії надіслали повідомлення про претензії до Ісламської Республіки Іран у зв’язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії МАУ.
“Дії та бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві зазначається, що нашим державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі”, – йдеться у заяві.
Серед вимог:
- визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака;
- принесення публічних вибачень, повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв;
- запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому у чітко висловлений спосіб;
- забезпечення прозорості кримінального розслідування на засадах верховенства права;
- справедлива компенсація матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім’ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов’язанням Ірану за міжнародним законодавством.
“Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми проведемо добросовісно. Як завжди, ми солідарні з рідними та близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату”, – зазначили сторони.
Нагадаємо, 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 30 грудня уряд Ірану затвердив суму компенсації у 150 тисяч доларів або її еквівалент в інших валютах для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”.
- 17 березня 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував документ і звинуватив Іран у приховуванні істинних причин збиття українського літака.
- 6 квітня в Ірані десяти посадовим особам було пред’явлено звинувачення у справі про причетність до збивання українського пасажирського літака Boeing 737 “Міжнародних авіаліній України” (МАУ) у 2020 році, в результаті чого загинуло 176 осіб.