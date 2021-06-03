Країни, громадяни яких загинули або постраждали, висунули претензії Ірану через збиття пасажирського літака Міжнародних авіаліній України (МАУ).

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.

Зокрема, міністри Канади, Швеції, України та Великої Британії надіслали повідомлення про претензії до Ісламської Республіки Іран у зв’язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії МАУ.

“Дії та бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві зазначається, що нашим державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі”, – йдеться у заяві.

Серед вимог:

визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака;

принесення публічних вибачень, повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв;

запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому у чітко висловлений спосіб;

забезпечення прозорості кримінального розслідування на засадах верховенства права;

справедлива компенсація матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім’ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов’язанням Ірану за міжнародним законодавством.

“Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми проведемо добросовісно. Як завжди, ми солідарні з рідними та близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату”, – зазначили сторони.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.