Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент #Букв.
За словами міністра, поки “рано говорити” про питання отримання Україною компенсації, але держава буде вимагати її в разі, якщо факт ракетної атаки на літак підтвердиться.
“Безумовно, якщо ми доведемо, що цей літак був збитий, ми будемо вимагати не тільки притягнення до відповідальності, а й компенсації. Але про це на сьогоднішній момент, я хочу уточнити, ще рано говорити”, —сказав він.
Також Пристайко повідомив, що держава готова надати фінансову допомогу близьким жертв авіакатастрофи.
“У будь-якому випадку, жертви. Страхові компанії, наші авіалінії, наша держава — ми подбаємо про наших громадян. Буде допомога надана, в тому числі фінансова”, — додав міністр, не уточнюючи суму допомоги.
Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати
- Напередодні повідомлялося, що літак МАУ могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва. Авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.
- За інформацією розслідувачів Bellingcat, ракету, яка могла збити український літак Boeing 737-800, могли запустити з секретної іранської військової бази IRSG.