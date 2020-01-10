Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Україна буде вимагати фінансову компенсацію, якщо буде доведено, що літак МАУ в Ірані був збитий.

Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент #Букв.

За словами міністра, поки “рано говорити” про питання отримання Україною компенсації, але держава буде вимагати її в разі, якщо факт ракетної атаки на літак підтвердиться.

“Безумовно, якщо ми доведемо, що цей літак був збитий, ми будемо вимагати не тільки притягнення до відповідальності, а й компенсації. Але про це на сьогоднішній момент, я хочу уточнити, ще рано говорити”, —сказав він.

Також Пристайко повідомив, що держава готова надати фінансову допомогу близьким жертв авіакатастрофи.

“У будь-якому випадку, жертви. Страхові компанії, наші авіалінії, наша держава — ми подбаємо про наших громадян. Буде допомога надана, в тому числі фінансова”, — додав міністр, не уточнюючи суму допомоги.