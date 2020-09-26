Катастрофа військового літака АН-26: на трасі під Харковом ускладнено рух

У зв’язку з падінням військового літака АН-26 під м. Чугуїв на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський на км 533 – км 534 (за селом Кам’яна Яруга) ускладнено рух.

Про це повідомили в пресслужбі Укравтодору.

Зазначається, що є уламки на проїзній частині, внаслідок чого, рух організовано по одній смузі у двох напрямках.

Водночас, ремонтні роботи на цій ділянці М-03 призупинені. Через ремонт рух транспортних засобів по цій ділянці здійснювався за тимчасовою схемою.

“Просимо звертати увагу на нові дорожні знаки, встановлені на час проведення слідчих дій. Проїзд буде відновлено після завершення роботи слідства. Шановні водії, просимо не завдавати перешкоди працівникам ДСНС та поліції”, – додали у пресслужбі.