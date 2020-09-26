Катастрофа військового літака АН-26: на трасі під Харковом ускладнено рух

Про це повідомили в пресслужбі Укравтодору.
Зазначається, що є уламки на проїзній частині, внаслідок чого, рух організовано по одній смузі у двох напрямках.
Водночас, ремонтні роботи на цій ділянці М-03 призупинені. Через ремонт рух транспортних засобів по цій ділянці здійснювався за тимчасовою схемою.
“Просимо звертати увагу на нові дорожні знаки, встановлені на час проведення слідчих дій. Проїзд буде відновлено після завершення роботи слідства. Шановні водії, просимо не завдавати перешкоди працівникам ДСНС та поліції”, – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.
До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.
За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.
Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.
- За останньою інформацією, в літаку перебували не 28 осіб, як повідомлялося раніше, а 27 — одного з курсантів не допустили до польоту. З них 22 загинули, 2 поранені, доля трьох залишається невідомою.