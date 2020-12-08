Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутися до України 30 грудня. Із середини вересня він перебуває на лікуванні в Німеччині.

Про терміни повернення Кернеса до України повідомив у своєму Telegram-каналі його друг, бізнесмен Павло Фукс.

“Розмовляв із Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків’янам. Планує 30 грудня бути вдома”, – написав Фукс.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

У клініці відзначали, що стан здоров’я Кернеса поліпшується. “Він прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – говорилося в повідомленні медиків.

2 жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

На місцевих виборах 25 жовтня Кернес здобув перемогу в першому турі на посаду мера Харкова (60,34% голосів). Відтак, він був переобраний на цю посаду.