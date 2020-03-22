Про це повідомляється на сайті КМДА.
У громадський транспорт пускатимуть тільки за спецперепустками і документами, що посвідчують особу.
Крім того, в кожному автобусі, тролейбусі або трамваї повинні будуть знаходитися мінімум два співробітника поліції і один співробітник муніципальної варти. Вони перевірятимуть наявність спеціального квитка, документів і маски.
Автобусні маршрути:
- № 56-Д “Просп.Палладіна – ст. м. “Либідська”;
- № 114 “Вул. Милославська – зал. вокзал “Центральний”;
- № 118 “Ст. м. “Чернігівська” – ст. м. “Політехнічний інститут”;
- № 119 “Вул. Касіяна – Контрактова площа”;
- № 220 “Вул. Тростянецька – вул. Медова”;
- № 500 “Вул. Північна – зал. вокзал “Центральний”.
Тролейбусні маршрути:
- № 7 “Вул. Чорнобильська – ст. м. “Площа Льва Толстого”;
- № 16 “Вул. Туполєва – Майдан Незалежності”;
- № 30 “Вул. Милославська – вул. Кадетський гай”;
- № 91-Н “Вул. Милославська – зал. вокзал “Центральний”;
- № 92-Н “Просп. Свободи – аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського.
Трамвайні маршрути:
- № 1 “Михайлівська Борщагівка – станція “Старовокзальна”;
- № 12 “Пуща-Водиця – Контрактова площа”;
- № 14 “Просп. Відрадний – Контрактова площа”;
- № 16 “Ст. м. “Героїв Дніпра – Контрактова площа”;
- № 22 “Б-р Перова – завод ЗБК”;
- № 28-Д “Просп. Ватутіна – ст. м. “Позняки”.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.