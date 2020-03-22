Київська міська державна адміністрація (КМДА) оприлюднила схеми маршрутів громадського транспорту, який продовжить роботу під час карантину.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

У громадський транспорт пускатимуть тільки за спецперепустками і документами, що посвідчують особу.

Крім того, в кожному автобусі, тролейбусі або трамваї повинні будуть знаходитися мінімум два співробітника поліції і один співробітник муніципальної варти. Вони перевірятимуть наявність спеціального квитка, документів і маски.

Автобусні маршрути:

№ 56-Д “Просп.Палладіна – ст. м. “Либідська”;

№ 114 “Вул. Милославська – зал. вокзал “Центральний”;

№ 118 “Ст. м. “Чернігівська” – ст. м. “Політехнічний інститут”;

№ 119 “Вул. Касіяна – Контрактова площа”;

№ 220 “Вул. Тростянецька – вул. Медова”;

№ 500 “Вул. Північна – зал. вокзал “Центральний”.

Тролейбусні маршрути:

№ 7 “Вул. Чорнобильська – ст. м. “Площа Льва Толстого”;

№ 16 “Вул. Туполєва – Майдан Незалежності”;

№ 30 “Вул. Милославська – вул. Кадетський гай”;

№ 91-Н “Вул. Милославська – зал. вокзал “Центральний”;

№ 92-Н “Просп. Свободи – аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

№ 1 “Михайлівська Борщагівка – станція “Старовокзальна”;

№ 12 “Пуща-Водиця – Контрактова площа”;

№ 14 “Просп. Відрадний – Контрактова площа”;

№ 16 “Ст. м. “Героїв Дніпра – Контрактова площа”;

№ 22 “Б-р Перова – завод ЗБК”;

№ 28-Д “Просп. Ватутіна – ст. м. “Позняки”.