Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на дані Харківської обласної військової адміністрації.
Сьогодні російські військові атакували територію Харківської області з артилерії та завдавали авіаційних ударів в районі населених пунктів на північ від Харкова.
В ОВА зазначили, що 5 жителів Салтівки дістали поранення внаслідок російських обстрілів.
Ще троє постраждали в Лозівському, Чугуївському та Куп’янського районі – по одній людині в кожному районі відповідно.
- Нагадаємо, що російські військові завдали ракетного удару, а також здійснили обстріли “градами” та мінометами території між Харківською та Сумською областями. Водночас постраждало прикордоння Чернігівської області.
- Раніше російські окупанти укотре здійснили ракетний обстріл українських міст. Сьогодні ракети влучили по Рівненській області.
- Зокрема 20 травня російські військові завдали чергового ракетного удару по Харківській області. Сьогодні постраждали мешканці міста Лозова.
- Також напередодні росіяни завдали удару по прикордонню Чернігівської та Сумської областей.
- Окрім цього протягом 20 травня російські військові вбили ще 3 мирних мешканців Донецької області.