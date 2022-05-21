Внаслідок російських обстрілів Харківської області 8 людей дістало поранення, 5 з яких мешканці Харкова.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на дані Харківської обласної військової адміністрації.

Сьогодні російські військові атакували територію Харківської області з артилерії та завдавали авіаційних ударів в районі населених пунктів на північ від Харкова.

В ОВА зазначили, що 5 жителів Салтівки дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

Ще троє постраждали в Лозівському, Чугуївському та Куп’янського районі – по одній людині в кожному районі відповідно.