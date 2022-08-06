У Херсонській області народний депутат 9-го скликання від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов змушує місцевих аграріїв реєструватися та сплачувати “податки” за російським законодавством.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, колаборант Олексій Ковальов, якого окупаційна влада призначила так званим “міністром аграрної політики Херсонщини”, змушує місцевих аграріїв реєструватися та сплачувати “податки” за законодавством Росії.

Нагадаємо, що на початку червня народний депутат України 9-го скликання Олексій Ковальов, який виїхав до Херсона у перші дні окупації задля “керування бізнесом”, став фігурантом кримінального провадження.

ДБР встановило, що Олексій Ковальов співпрацював із загарбниками на території тимчасово окупованої Херсонської області. Підприємства, якими керував Ковальов, постачали до окупованого Криму харчову продукцію, яка в подальшому продавалась на території РФ.

Вже 15 липня народному депутату України 9-го скликання Олексію Ковальову було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також накладено арешт на його майно.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з березня 2022 року підозрюваний постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Нардеп публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади. Він пропагував вирішення країною-агресором економічних питань суб’єктів сільського господарства регіону.

За даними правоохоронців, підозрюваний обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі – заступника голови “уряду Херсонської області”.

Натомість третього серпня співробітники ДБР провели обшуки у приміщенні телеканалу “4 канал”, який належить підозрюваному у державній зраді та колабораційній діяльності на користь держави-агресора народному депутату 9-го скликання Олексію Ковальову. За рішенням судді, управління корпоративними правами каналу передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).