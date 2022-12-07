Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
За його словами, російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Військові РФ били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
Крім того, як зазначив Янушевич, росіяни вбили двох мирних людей, а ще один житель регіону отримав поранення.
Він додав, що через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.
Нагадаємо, що раніше на деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці зафіксували 578 російських воєнних злочинів.
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