Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.
За його словами, завдяки “терору” росіяни влаштовують підготовку до нового навчального року. Він заявив, що за попередньою інформацією, ввечері 2 вересня окупанти викрали директорку Гаврилівської школи Каланчацької громади Ткаченка Тетяну Степанівну.
Соболевський наголосив, що тиск на директорів шкіл по всій області є “колосальним”, тому що переважна більшість українських педагогів відмовляються працювати з росіянами та перебудовувати роботу навчальних закладів під програму РФ.
Зауважимо, що це не перший випадок викрадення освітян. У червні російські військові викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.
Проте силоміць забирають не лише працівників галузі освіти. Правозахисники підтвердили, що на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські військові катували, незаконно затримували та силоміць викрадали мирних мешканців.
- Нагадаємо, що у Херсонські області російські загарбники викрали заступника керівника Головного управління Пенсійного фонду області Сергія Барчука, а також взяли у заручники членів його родини.
- Також 6 липня 2022 року російські військові викрали із власного будинку херсонського волонтера Романа Баклажова.
- Син голови Запорізької районної адміністрації Олега Буряка, 16-річний Владислав розповів про 48 днів полону, котрі він провів в одиночній камері СІЗО у Василівці. За словами хлопця, на вулицю дозволяли виходити лише раз на день на 10-15 хвилин.
- Зокрема окупанти вбили офіцера-десантника, кандидата психологічних наук, підполковника поліції Віталія Лапчука, який із перших днів вторгнення РФ вступив до лав херсонської ТрО. За словами дружини, попередньо її чоловіка катували.