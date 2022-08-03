Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.

За його словами, завдяки “терору” росіяни влаштовують підготовку до нового навчального року. Він заявив, що за попередньою інформацією, ввечері 2 вересня окупанти викрали директорку Гаврилівської школи Каланчацької громади Ткаченка Тетяну Степанівну.

Соболевський наголосив, що тиск на директорів шкіл по всій області є “колосальним”, тому що переважна більшість українських педагогів відмовляються працювати з росіянами та перебудовувати роботу навчальних закладів під програму РФ.

Зауважимо, що це не перший випадок викрадення освітян. У червні російські військові викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

Проте силоміць забирають не лише працівників галузі освіти. Правозахисники підтвердили, що на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські військові катували, незаконно затримували та силоміць викрадали мирних мешканців.