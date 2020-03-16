Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Паровозник заявив, що столицю поки не будуть закривати на в'їзд і виїзд.

Про це Паровозник розповів на брифінгу.

Уточнюється, що комісією Київської міської державної адміністрації не було прийнято рішення про закриття столиці.

“Комісія про закриття міста на в’їзд і виїзд рішення не приймала“, – сказав Паровозник.

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Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу.