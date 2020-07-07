На позачерговому засіданні Київська міська рада звернулася до президента України Володимира Зеленського з вимогою припинити переслідування і репресивні заходи щодо п'ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців, активістів Євромайдану.

За відповідний проєкт рішення сьогодні проголосували 68 депутатів Київради, поінформували в прес-службі “ЄС”.

Депутати висловили стурбованість і обурення з приводу “конвеєра з кримінальних проваджень, якими нова влада рік поспіль намагається дискредитувати своїх політичних опонентів”.

У тексті звернення наголошується, що “політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюється з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування в інформаційному просторі проросійського наративу – це свідчення того, що Україна вкотре опинилася перед великими політичними потрясіннями”, інформує прес-служба Київради.

Представляючи проєкт звернення, депутат Київради від “ЄС” Вадим Сторожук зазначив, що Київрада “не мовчатиме, коли в країні почалися політичні репресії”.

“Ми категорично засуджуємо спроби вибіркового правосуддя, які здійснюються щодо п’ятого президента України Петра Порошенка. Наша країна є частиною цивілізованої Європи і поділяє європейські цінності, зокрема повагу до демократичних принципів, верховенства закону, прав та основних свобод людини. Але відверте політичне цькування Петра Порошенка не має нічого спільного зі справедливістю і демократією. Так само нічого спільного зі встановленням справедливості немає і в провадженнях, які ведуться щодо громадських лідерів та активістів Євромайдану”, – заявив він.

Депутати Київради закликали главу держави Зеленського дослухатися до численних звернень міжнародних партнерів України і світової громадськості, які вважають, що дії, спрямовані на невмотивовані переслідування, дискредитують Україну.

Свою підтримку рішенню Київради висловили народні депутати від “Європейської Солідарності”, які прийшли на пленарне засідання – Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Софія Федина, Олексій Гончаренко.