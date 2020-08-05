Про це повідомляє телеканал LBCI Lebanon News.

Понад 4 тис. жителів отримали поранення й травми, десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Багато поранених перебувають у критичному стані, тому число жертв, ймовірно, зростатиме.

Міністр внутрішніх справ Мохамед Фахмі підтвердив, що розслідування вибуху в порту буде прозорим і триватиме до 5 днів. Він наголосив, що всі, хто причетний до справи, не можуть залишати свої будинки, поки йде розслідування.