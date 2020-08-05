Про це повідомляє телеканал LBCI Lebanon News.
Понад 4 тис. жителів отримали поранення й травми, десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Багато поранених перебувають у критичному стані, тому число жертв, ймовірно, зростатиме.
Міністр внутрішніх справ Мохамед Фахмі підтвердив, що розслідування вибуху в порту буде прозорим і триватиме до 5 днів. Він наголосив, що всі, хто причетний до справи, не можуть залишати свої будинки, поки йде розслідування.
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Станом на ранок 5 серпня повідомлялося, що від потужного вибуху в Бейруті загинули щонайменше 78 осіб, ще близько 4000 людей поранені.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- Україна запропонувала надати допомогу Лівану в зв’язку із масштабним вибухом у порту Бейрута.