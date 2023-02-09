За останніми підрахунками кількість загиблих унаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії вже перевищує 16 000 осіб.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з останніми даними, кількість жертв потужних землетрусів, котрі сколихнули Туреччину та Сирію 6 лютого, становить щонайменше 16 035 осіб.

За даними групи цивільної оборони “Білі шоломи”, загальна кількість загиблих у Сирії становить щонайменше 3 162 особи, серед яких 1 900 жертв у контрольованих повстанцями районах на північному заході та 1 2652 загиблих у районах, контрольованих сирійською владою.

У Туреччині кількість жертв зросла щонайменше до 12 873 осіб, повідомило Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD).

Організації з надання допомоги попереджають, що кількість жертв, ймовірно, значно зросте насамперед в Сирії, де пошуково-рятувальні групи розбирають завали будівель у морозну погоду.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.