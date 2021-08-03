Російському співаку Філіпу Кіркорову, який публічно підтримує окупацію Криму, заборонено в’їзд до України. Проте з "чорного списку" Мінкульту його виключено.

Про це #Буквам повідомило інформоване джерело у Службі безпеки України (СБУ).

Заборона на в’їзд Кіркорова в Україну діє ще з 7 червня цього року. При цьому у “чорному списку” Мінкульту його імені вже нема.

За словами джерела, Кіркорова справді виключено з “чорного списку” Мінкульту. Водночас СБУ не скасовувала заборону на в’їзд щодо нього.

Відтак, Кіркорову заборонено в’їжджати на територію України терміном на три роки.

Як сповіщалося, 19 січня Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до Литви терміном на п’ять років через виправдання окупації Криму. Наступного дня Філіп Кіркоров заявив, що його друг президент України Володимир Зеленський “зрікся” його.

За п’ять місяців, 22 червня, Кіркорова внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Про те, чому Кіркоров потрапив до “чорного списку” — в нашому матеріалі.

Співак, реагуючи на це, заявив: “Тим, що сталося, варто пишатися. Пишатися тим, що потрапив до цього списку”.