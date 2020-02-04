Поширення нового типу китайського атипового коронавірусу в даний час не є пандемією.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Наразі мова не йде про пандемію. У нас – епідемія з численними осередками (поширення – Ред.)”, – заявила директор департаменту пандемічних та ендемічних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров’я Сільві Бріа.

За її словами, за межами Китаю наразі факти захворювання коронавірусом зафіксовані ще в 23 країнах.

Уточнюється, що пандемія – це сильна епідемія, що поширена в світових масштабах. У 2009 році ВОЗ визнавала пандемією поширення вірусу грипу H1N1, відомого як “свинячий грип”.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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