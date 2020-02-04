Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
“Наразі мова не йде про пандемію. У нас – епідемія з численними осередками (поширення – Ред.)”, – заявила директор департаменту пандемічних та ендемічних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров’я Сільві Бріа.
За її словами, за межами Китаю наразі факти захворювання коронавірусом зафіксовані ще в 23 країнах.
Уточнюється, що пандемія – це сильна епідемія, що поширена в світових масштабах. У 2009 році ВОЗ визнавала пандемією поширення вірусу грипу H1N1, відомого як “свинячий грип”.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Кількість заражених коронавірусом 2019 nCoV з Китаю перевищила позначку 19 тисяч. При цьому кількість летальних випадків – 425.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.