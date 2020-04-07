Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці підтверджено вже 279 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

За словами Кличка, за минулу добу кількість киян, хворих на коронавірус, збільшилася ще на 12 осіб.

“Кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 12 осіб. З них – четверо дітей і один медик. Один випадок за минулу добу – летальний. Всього в столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання COVID-19”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що захворіли ще три жінки у віці від 34 до 41 року і дві дівчинки, яким по три роки. Також захворіли п’ятеро чоловіків – від 31 до 67 років і двоє хлопчиків – 6 і 15 років.

Один чоловік, 36-ти років, помер. За його життя лікарі боролися протягом майже двох тижнів.

“За його життя майже два тижні боролися лікарі Олександрівської лікарні. Він був підключений до апарату ЕКМО – насичення крові киснем. Але у чоловіка були дуже вражені легені. Тому врятувати його не вдалося”, – розповів мер Києва.

Серед киян, захворювання в яких підтвердили за минулу добу, госпіталізували двох пацієнтів. Решта 10 лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами Кличка, більшість киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, “за межі країни останнім часом не виїжджали”, тобто “були інфіковані в Україні”.

“Тому я ще раз звертаюся: серйозно ставитеся до свого здоров’я. Як тільки відчуваєте симптоми захворювання – відразу звертайтеся до лікарів! Щоб вчасно отримати необхідну допомогу і лікування”, – наголосив Кличко.

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Варто відзначити, що в Міністерстві охорони здоров’я України станом на ранок повідомляли про 253 випадки коронавірусу в Києві.

Карта випадків вірусу по районах столиці виглядає наступним чином: