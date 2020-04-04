При в'їзді до Києва водіям і пасажирам транспортних засобів обов'язково перевірятимуть температуру тіла в рамках карантину через спалах коронавірусу.

Про це йдеться в розпорядженні, оприлюдненому на сайті Київської міської держадміністрації.

Так, на в’їздах і виїздах з Києва повинні діяти контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду.

“В’їзд на територію Києва і виїзд з неї приватним автотранспортом, а також легковими автомобілями, що здійснюють перевезення пасажирів, здійснюється через контрольно-пропускні пункти… Водії і пасажири транспортних засобів проходять обов’язкову термометрію при в’їзді на територію Києва на контрольно-пропускному пункті“, – йдеться в документі.

Без проведення температурного скринінгу громадян до столиці не пускатимуть. Також не пропускатимуть осіб з ознаками вірусних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію або ушпиталення.

Варто відзначити, що раніше тим, хто в’їжджав до столиці, температурний скринінг проводили вибірково.

Крім того, термометрію (вимірювання температури тіла) повинні щодня проводити працівникам магазинів: перед початком робочої зміни і по завершенню. У разі високої температури таких працівників заборонено допускати до роботи.

Що стосується покупців, то передбачено забезпечення вхідного санітарного контролю: шляхом візуального огляду, а в разі необхідності проведення температурного скринінгу (вимірювання температури тіла безконтактним термометром, при наявності).

Людина з ознаками гострого респіраторного захворювання, підвищенням температури тіла не буде допущена до відвідування закладів.

Також заклади продовольчої торгівлі та громадського харчування повинні забезпечити можливість використання антисептиків для відвідувачів. Крім того, вони повинні забезпечити відвідувачів достатньою кількістю одноразових серветок на столах обслуговування і при видачі меню на винос.

Забороняється продаж незахищених харчових продуктів (дозволені до продажу лише фасовані продукти та продукти в пакуванні, напої в герметично закритих виробником місткостях).

Що відомо про карантинні заходи в Україні

З 6 квітня почнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без надягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Згідно із законом, вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем. У той же час органи місцевої влади можуть доповнювати список громадських місць на свій розсуд.

У Кабінеті Міністрів, своєю чергою , “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє.

Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності.

Не допускається проведення всіх масових заходів.

Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Пенсіонерам, яким понад 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності.

Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.