КНДР «вимагає» від США та Південної Кореї припинити спільні військові навчання

31 жовтня Північна Корея зажадала від Сполучених Штатів і Південної Кореї припинити широкомасштабні військові навчання, назвавши їх провокацією, яка може призвести до "більш потужних подальших заходів" з боку Пхеньяна.

Про це пише Reuters.

У міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що “ситуація на Корейському півострові та його околицях знову увійшла у фазу серйозного протистояння через безперервні та безрозсудні” військові дії США та Південної Кореї.

Сполучені Штати та Південна Корея почали одні зі своїх найбільших спільних військових навчань, коли сотні військових літаків з обох сторін влаштовували імітаційні атаки 24 години на добу протягом більшої частини тижня.

Операція під назвою Vigilant Storm триватиме до п’ятниці, у ній братимуть участь близько 240 військових літаків, які здійснять близько 1600 вильотів, повідомили ВПС США.

Вашингтон і Сеул вважають, що Пхеньян, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і взяли на озброєння стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою масштабних військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть загострити напруженість.

У заяві МЗС зазначили, що Північна Корея “готова вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, безпеки народу та територіальної цілісності від зовнішніх військових загроз”.

Північна Корея засуджує спільні навчання як “репетицію вторгнення та доказ ворожої політики Вашингтона та Сеула”. У відповідь на навчання вона запускала ракети, проводила повітряні навчання та стріляла в море.

У КНДР проігнорували неодноразові заклики США відновити переговори щодо ядерної та ракетної програм і натомість цього року там розпочали безпрецедентну серію ракетних випробувань.

Представник Державного департаменту США Нед Прайс знову закликав Північну Корею повернутися до переговорів, додавши, що політика США щодо повної денуклеаризації Корейського півострова не змінилася.

26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.