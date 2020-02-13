У Кабінеті Міністрів України вивчають можливість використання даних супутника для перепису населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в анексованому Криму.

Про це розповів в інтерв’ю “Українському радіо” міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

Він зазначив, що вже зустрічався з представниками ООН, які можуть допомогти реалізувати такий проєкт.

“Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які нам, можливо, будуть допомагати з проєктом супутникової зйомки. Це дуже складний проєкт. Вони проводили схожий проєкт в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагалися через супутникову зйомку й інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення. Ми будемо залучати міжнародних фахівців. До речі, ми з ними обговорювали ті методики, які ми розробили для оцінки чисельності населення”, – пояснив Дубілет.

Він уточнив, що поки не знає, наскільки точно можна оцінити через супутники кількість населення.

“Це складний проєкт, я сподіваюся, що ми просунемося. Але поки я не можу сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники або якісь інші інструменти кількість населення в Криму і на окупованих територіях”, – наголосив міністр.

(На відео – з 14:30)