Про це розповів в інтерв’ю “Українському радіо” міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.
Він зазначив, що вже зустрічався з представниками ООН, які можуть допомогти реалізувати такий проєкт.
“Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які нам, можливо, будуть допомагати з проєктом супутникової зйомки. Це дуже складний проєкт. Вони проводили схожий проєкт в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагалися через супутникову зйомку й інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення. Ми будемо залучати міжнародних фахівців. До речі, ми з ними обговорювали ті методики, які ми розробили для оцінки чисельності населення”, – пояснив Дубілет.
Він уточнив, що поки не знає, наскільки точно можна оцінити через супутники кількість населення.
“Це складний проєкт, я сподіваюся, що ми просунемося. Але поки я не можу сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники або якісь інші інструменти кількість населення в Криму і на окупованих територіях”, – наголосив міністр.
(На відео – з 14:30)
- Згідно з пробним (тестовим) переписом населення, який був організований Дмитром Дубілетом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей. У Києві станом на 1 грудня проживали 3,7 млн людей.
- Згодом з’явилася інформація, що проведений Дубілетом перепис нібито міг бути зроблений простим множенням на 0,888 даних Державної служби статистики. Сам міністр спростував твердження про фальсифікацію пробного перепису українців, назвавши їх фейком. Дубілет також розповів про методи, які використовувалися при підрахунку чисельності населення.
- Дмитро Дубілет заявив, що Уряд ще не ухвалив рішення про проведення всеукраїнського перепису населення.