Командир полку «Азов» пояснив, як можна було не допустити блокаду Маріуполя

Про це Денис Прокопенко заявив в інтерв’ю “Українській правді“.
Оскільки цього не сталося, оборонці Маріуполя опинилися в оточенні. Ворог фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь.
“Якби війська, які там знаходилися, стійко тримали оборону, вгризалися б в землю та билися з противником, не давали б йому просто так заходити у міста, була б зовсім інша картина”, – зазначив Прокопенко.
Командир полку переконаний, що ворога потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. За його словами, противник був каналізований, враховуючи рельєф місцевості.
“З тактичної точки зору, це було саме сприятливе місце для нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання. Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено”, – наголосив Прокопенко.
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