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Командир полку «Азов» пояснив, як можна було не допустити блокаду Маріуполя

Командир полку НГУ "Азов" Денис Прокопенко вважає, що блокади міста можна було уникнути. Якби всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді б росіяни не дійшли за чотири дні з Криму до Маріуполя.

Понеділок, 9 травня 2022, 01:08
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Про це Денис Прокопенко заявив в інтерв’ю “Українській правді“.

Оскільки цього не сталося, оборонці Маріуполя опинилися в оточенні. Ворог фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь.

“Якби війська, які там знаходилися, стійко тримали оборону, вгризалися б в землю та билися з противником, не давали б йому просто так заходити у міста, була б зовсім інша картина”, – зазначив Прокопенко.

Командир полку переконаний, що ворога потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. За його словами, противник був каналізований, враховуючи рельєф місцевості.

“З тактичної точки зору, це було саме сприятливе місце для нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання. Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено”, – наголосив Прокопенко.

 

Теги: Азовсталь, деблокада Маріуполя, Денис Прокопенко, оборона Маріуполя, полк Азов

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