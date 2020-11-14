Відповідний допис опубліковано на Facebook-сторінці Філатова.
Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи відому деяких міст впроваджувати “карантин вихідного дня” заявив, що міські голови “не мають повноважень дозволяти або забороняти дію рішень Уряду”.
Філатов, реагуючи на заяву Шмигаля, заявив, що “нічого не скасовує” і “оту дурість не вводив”.
За його словами, місто просто не має змоги ввести обмеження, оскільки відповідальна за це комісія “захворіла”.
“Просто міська комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій захворіла. Ні, не на коронавірус. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі”, — написав Філатов.
Також міський голова побажав підприємцям хороших вихідних та нагадав про дотримання маскового режиму та соціальної дистанції.
“А всім землякам бажаю проводити більше часу на свіжому повітрі, гуляти і насолоджуватися останніми днями з гарною погодою. І не забудьте купити у підприємців хоча б сосиску або чашку кави”, — додав мер.
- Напередодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з рішенням уряду, протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати лише аптекам, продуктовим магазинам та АЗС.
- Проте у низці міст України місцева влада висловила незгоду з рішенням Кабінету Міністрів та або заявила про відмову запроваджувати такі заходи, або про відтермінування їхнього запровадження. Так сталося у Львові, Одесі, Рівному, Слов’янську, Черкасах та Мукачеві.
- Згодом місцева влада Львова прийняла рішення скасувати вихідні дні, аби не запроваджувати ухвалений Кабінетом Міністрів “карантин вихідного дня”.
- А виконавчий комітет Чернігівської міської ради звернувся до Кабінету міністрів та до Верховної Ради з проханням скасувати “карантин вихідного дня”.