Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив, що у місті не вводитимуть "карантин вихідного дня", оскільки відповідальна за його впровадження комісія "захворіла".

Відповідний допис опубліковано на Facebook-сторінці Філатова.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи відому деяких міст впроваджувати “карантин вихідного дня” заявив, що міські голови “не мають повноважень дозволяти або забороняти дію рішень Уряду”.

Філатов, реагуючи на заяву Шмигаля, заявив, що “нічого не скасовує” і “оту дурість не вводив”.

За його словами, місто просто не має змоги ввести обмеження, оскільки відповідальна за це комісія “захворіла”.

“Просто міська комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій захворіла. Ні, не на коронавірус. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі”, — написав Філатов.

Також міський голова побажав підприємцям хороших вихідних та нагадав про дотримання маскового режиму та соціальної дистанції.

“А всім землякам бажаю проводити більше часу на свіжому повітрі, гуляти і насолоджуватися останніми днями з гарною погодою. І не забудьте купити у підприємців хоча б сосиску або чашку кави”, — додав мер.