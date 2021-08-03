Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Нагороди отримають представники поліції Капітолія та вашингтонські поліціянти, які розганяли активістів-прихильників Дональда Трампа, які намагалися захопити адміністративну будівлю, аби завадити проголошенню перемоги Джо Байдена на президентських виборах.
“Присудження Золотої медалі Конгресу – це спосіб відзначити їх заслуги й зробити так, щоб правда про події 6 січня була визнана і залишилась в пам’яті назавжди”, – сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
6 січня під час штурму Капітолія загинуло четверо осіб. На наступний день помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали активісти. Ще четверо поліціянтів закінчили життя самогубством. Приблизно 100 поліціянтів отримали поранення різного рівня складності.
Наразі у США пред’явили звинувачення більш ніж 550 учасникам штурму Капітолія.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції була одна – “підбурювання до повстання”. 25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату
- 13 лютого Сенат США виправдав колишнього президента країни Дональда Трампа на слуханнях щодо імпічменту. Імпічмент підтримали сенатори-республіканці: Річард Берр, Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Меркаускі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував проти оголошення імпічменту.
- У лютому конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня. Згодом схожий позов подав конгресмен-демократ Ерік Сволвелл.
- У липні офіцери, які стали свідками штурму Капітолія, дали покази стосовно того, що пережили 6 січня, коли бунтівники ввірвалися до адміністративної будівлі. Вони розповіли про расистські приниження з боку активістів й не тільки.