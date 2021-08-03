Американські законодавці ухвалили рішення нагородити медалями Конгресу поліціянтів, які захищали будівлю Капітолію під час штурму 6 січня. Рішення було ухвалено після того, як стало відомо про самогубства двох поліціянтів.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Нагороди отримають представники поліції Капітолія та вашингтонські поліціянти, які розганяли активістів-прихильників Дональда Трампа, які намагалися захопити адміністративну будівлю, аби завадити проголошенню перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

“Присудження Золотої медалі Конгресу – це спосіб відзначити їх заслуги й зробити так, щоб правда про події 6 січня була визнана і залишилась в пам’яті назавжди”, – сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

6 січня під час штурму Капітолія загинуло четверо осіб. На наступний день помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали активісти. Ще четверо поліціянтів закінчили життя самогубством. Приблизно 100 поліціянтів отримали поранення різного рівня складності.

Наразі у США пред’явили звинувачення більш ніж 550 учасникам штурму Капітолія.