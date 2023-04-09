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Конгресмен Маккол: Найкращий спосіб стримати Китай – показати приклад поразки Росії

9 квітня голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Майкл Маккол зауважив, що найкращим способом стримування китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо Тайваню буде приклад поразки Росії у війні проти України.

Неділя, 9 квітня 2023, 21:07
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Про це інформує “Голос Америки”.

Маккол наголосив, те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що “станеться на Тайвані та в тихоокеанському регіоні”.

Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента Сі є поразка Путіна в Україні”, — пояснив конгресмен.

Минулого тижня Маккол очолював двопартійну делегацію до Тайваню після того, як спікер Палати представників Кевін Маккарті зустрівся з президенткою Тайваню та з групою законодавців. Маккарті зауважив, що зустріч забезпечила “більший мир і стабільність для світу”, оскільки Китай попередив про ескалацію напруженості в Тайванській протоці.

У США сподіваються, що КНР використає свої важелі впливу на Росію як молодшого партнера для спрямування до припинення вогню та справедливого миру, як зазначив раніше держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зауважимо, нещодавно представники Республіканської партії США надіслали листа президенту Джо Байдену, закликаючи адміністрацію надати Україні касетні боєприпаси подвійного призначення, такі як покращені звичайні боєприпаси (DPICM).

Окрім цього, губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс назвав російського президента Володимира Путіна “воєнним злочинцем”, якого слід притягнути до відповідальності за його варварське вторгнення в Україну. Раніше ДеСантіс називав війну “територіальною суперечкою”.

Теги: заява, дипломатія, Маккол, міжнародні зусилля, питання Тайваню, поразка росії\стримування Китаю, приклад, союзники

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