Голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак розповів, хто зможе представляти Донбас в "консультативній раді" в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Про це йшлося під час онлайн-дискусії “Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому”, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council.

За словами Єрмака, в “консультативну раду” з представниками окупованого Донбасу в рамках ТКГ в Мінську, ідея про створення якої буде далі розглядатися після консультацій з партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ, не увійдуть представники так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Єрмак наголосив, що раніше представниками “так званих територій” на переговорах в Мінську були саме представники “Л/ДНР”. Однак Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що українська сторона “не згодна з цією ситуацією”.

Голова Офісу Зеленського прояснив, хто саме зможе представляти ці території.

“Кого ж Україна сприймає як представників територій? Україна сприймає як представники територій представників громадянського суспільства. Громадян України, підкреслюю, тому що, ви знаєте, багато людей, які проживають на непідконтрольній території, отримали російські паспорти. Громадян України, які мають єдине громадянство — України. Які не брали участь у війні проти України, які вимушено залишилися на окупованій території. З цими людьми, які не є сьогодні злочинцями, котрі не вбивали наших воїнів, не приймали злочинних рішень, з такими людьми ми готові говорити в рамках мінського процесу”, — пояснив він.

Раніше в Мережі з’явився узгоджений у Мінську документ про створення “консультативної ради” з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Відповідно до зазначеного документа, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія виступатиме в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.