Станом на сьогоднішній день, 19 лютого, у всьому світі зафіксовано 75 тисяч випадків зараження коронавірусом з Китаю. З них 2 тисячі закінчилися летально.

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Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в усьому світі внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 померли 2009 осіб, вилікувалися і були виписані з лікарні 14 532 особи.

При цьому, кількість підтверджених випадків захворювання в усьому світі становить 75 199.

Коронавірус COVID-19 смертельно небезпечний для онкохворих

Китайські дослідники заявили, що при онкологічних захворюваннях шанс заразитися коронавірусом COVID-19 значно вищим і він може стати для них смертельно небезпечним.

У повідомленні сказано, що ризик підвищується через злоякісні новоутворення і терапії, яку проходять пацієнти при боротьбі з онкологією. На думку фахівців, якщо перенести планову терапію або навіть операцію на більш пізній термін, це убезпечить пацієнта від високої ймовірності заразитися коронавірусом, а також посилить заходи особистого захисту.

Чим старша людина – тим вища ймовірність того, що зараження закінчиться смертю.

В Ухані помер директор лікарні, призначеної для хворих коронавірусом

Директор провідної лікарні в китайському місті Ухань, епіцентрі спалаху коронавірусу, помер від цієї хвороби.

Лю Чжімін, директор лікарні, помер о 10:30 ранку. Це сьомий працівник охорони здоров’я, що став жертвою вірусу. Його лікарня була призначена для лікування виключно хворих коронавірусом.

Евакуація українців з Китаю

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців з китайського міста Ухань, епіцентру поширення коронавірусу 2019 nCoV.

Аваков розповів, що мова йде про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни.

Після того як літак прилетить в Ухань, громадяни, яким повідомлять заздалегідь про евакуацію, будуть доставлені до повітряного судна. На борту будуть 16 осіб екіпажу, які після прильоту будуть на карантині з усіма пасажирами.

Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть.

За час польоту, громадяни отримають харчування, засоби гігієни, а також захисні маски, які будуть змінюватися три рази.

Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.

Разом з українцями будуть евакуйовані кілька іноземців, серед яких громадяни Білорусі, Нідерландів, Німеччини, Коста-Ріки, Аргентини та Росії. Аваков пояснив, що це нормальна практика, оскільки вже є приклади вивезення українців російським літаком.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що 9 країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань в провінції Хубей, які є епіцентром поширення смертельного коронавируса.

МОЗ знайшов в Україні 4 безпечних місця, готових прийняти евакуйованих з Уханю

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька повідомила, що відомство знайшло чотири місця, які є безпечними для евакуації до них громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії нового коронавірусу.

Зокрема, вона зазначила, що з цих місць будуть обрані найбільш підходящі для евакуації. Все буде залежати від кількості людей, яких привезуть до Києва.

“Місця безпечні як для українських громадян, які будуть евакуйовані, так і для всіх інших українців”, – сказала Скалецька.

Однак, вона не конкретизувала, про які саме місця йдеться. Міністр зазначила, що не називає ці локації “з міркувань безпеки”.

Скалецька черговий раз акцентувала увагу на тому, що евакуювати з Уханю будуть здорових громадян.