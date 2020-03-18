Про це заявив прем’єр-міністр країни Душко Маркович, передає інформагентство MINA

Кронавірус Covid-19 знайшли у двох жінок. Одній з них 72 роки, а другій – 47.

Обидві раніше перебували в районах, уражених коронавірусом.

Тепер їх помістили в спеціальне відділення Клінічного центру. Зараз стан пацієнток стабільний.

“Ми готувалися до цього сценарію протягом декількох тижнів відповідно до рекомендацій ВООЗ”, – додав Маркович.

Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.