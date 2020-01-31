В результаті поширення коронавірусу з Китаю, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.

Про це повідомляє Reuters.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю оголосила, що загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Ухані, тобто на території материкового Китаю, зросла до 9 692 осіб.

Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження зросла майже на 2 тисячі за день.

Кількість померлих від коронавірусу тільки на території Китаю досягла 213, при цьому 42 нових смертельних випадки зафіксували саме в провінції Хубей – епіцентрі спалаху.

Також варто зазначити, що близько ста випадків зафіксували у 18 країнах.

Уряди Афганістану та Іраку приєдналися до світової спільноти із закликом не відвідувати Китай і, зокрема, Ухань, через новий коронавірус.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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