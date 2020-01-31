Про це повідомляє Reuters.
Національна комісія охорони здоров’я Китаю оголосила, що загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Ухані, тобто на території материкового Китаю, зросла до 9 692 осіб.
Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження зросла майже на 2 тисячі за день.
Кількість померлих від коронавірусу тільки на території Китаю досягла 213, при цьому 42 нових смертельних випадки зафіксували саме в провінції Хубей – епіцентрі спалаху.
Також варто зазначити, що близько ста випадків зафіксували у 18 країнах.
Уряди Афганістану та Іраку приєдналися до світової спільноти із закликом не відвідувати Китай і, зокрема, Ухань, через новий коронавірус.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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