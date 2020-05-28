В Україні за минулу добу різко зросла кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 477 осіб: з них 32 дитини та 104 медика. Напередодні ж повідомлялося про 321 випадок захворювання протягом доби.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: в Рівненській області (74), Львівській області (70), Чернівецькій області (57), Києві (54).

При цьому нових випадків не виявили в Луганській, Сумській та Херсонській областях.

Протягом доби померли ще 11 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 669 осіб, в тому числі 32 медика. Одужали за добу ще 444 пацієнта. Загалом 8439 пацієнтів подолали COVID-19 (в тому числі 2089 медпрацівників і 555 дітей).

За весь час епідемії в Україні захворіли 22 тисячі 382 людини: в тому числі 1627 дітей і 4345 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 322 тис. 746 зразків методом ПЛР (10 тис. 298 досліджень за минулу добу).

Всього потребували госпіталізації 6872 людини, з них 265 дітей і 811 медиків.

До апаратів штучної вентиляції легенів під час спалаху були підключені 263 людини, в тому числі одна дитина і 22 медика.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 947 випадків зараження; з початку спалаху 16 осіб померли, 534 одужали;

• Волинська область – 851 випадок COVID-19; 25 осіб померли, 224 одужали;

• Дніпропетровська область – 920 випадків; з них 19 летальних; 244 пацієнта одужали;

• Донецька область – 158 випадків захворювання; з них 4 летальних; 80 осіб одужали;

• Житомирська область – 673 випадки; 14 людей померли, 389 одужали;

• Закарпатська область – 1124 випадки COVID-19; 27 людей померли, 374 одужали;

• Запорізька область – 425 випадків коронавірусу; з них 13 летальних; 238 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1339 випадків COVID-19; 75 осіб померли, 756 одужали;

• місто Київ – 2793 випадки зараження; 64 людини померли, 506 одужали;

• Київська область – 1517 випадків; з них 30 летальних; 358 пацієнтів одужали;

• Кіровоградська область – 495 випадків COVID-19; 24 людини померли, 384 одужали;

• Луганська область – 45 випадків; 36 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 1513 випадків; 48 осіб померли, 335 одужали;

• Миколаївська область – 282 випадки COVID-19; з них 7 летальних; 139 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 861 випадок коронавірусу; 14 людей померли, 161 одужала;

• Полтавська область – 268 випадків зараження; 13 осіб померли, 243 одужали;

• Рівненська область – 1588 випадків захворювання; 35 осіб померли, 725 одужали;

• Сумська область – 166 випадків COVID-19; з них 14 летальних; 138 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1131 випадок зараження; 26 осіб померли, 824 одужали;

• Харківська область – 981 випадок COVID-19; з них 42 летальних; 224 пацієнта одужали;

• Херсонська область – 177 випадків; з них 3 летальних; 155 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 386 випадків зараження; 10 осіб померли, 157 одужали;

• Черкаська область – 401 випадок COVID-19; 16 осіб померли, 294 одужали;

• Чернівецька область – 3201 випадок COVID-19; 134 людини померли, 867 одужали;

• Чернігівська область – 140 випадків коронавірусу; з них 6 летальних; 54 пацієнта одужали.