Станом на 1 грудня в Україні підтверджено майже 12,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 12 498 осіб: з них 586 дітей і 646 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Протягом доби помер 221 пацієнт. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 12 548 осіб. Одужали за добу 10 023 пацієнта. З початку епідемії коронавірус подолали 355 172 пацієнта.

Всього в Україні зафіксовано 745 123 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 62 327 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 33 817, а методом ІФА – 28 510).

За весь час було проведено 4 млн 562 тис. 589 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 72 277 випадків; 1323 пацієнти померли 23 252 одужали;

• Вінницька область – 17 569 випадків; 294 людини померли, 9802 одужали;

• Волинська область – 24 483 випадки; 437 осіб померли, 16 743 одужали;

• Дніпропетровська область – 39 659 випадків; 902 пацієнти померли, 19 857 одужали;

• Донецька область – 23 157 випадків; 408 людей померли, 12 280 одужали;

• Житомирська область – 30 100 випадків; 503 людини померли, 19 421 одужали;

• Закарпатська область – 23 438 випадків; 536 пацієнтів померли, 14 114 одужали;

• Запорізька область – 31 608 випадків; 318 осіб померли, 5313 одужали;

• Івано-Франківська область – 37 017 випадків; 647 осіб померли, 13 792 одужали;

• Київська область – 38 528 випадків; 691 пацієнт помер, 12 880 одужали;

• Кіровоградська область – 5382 випадки; 166 осіб померли, 2337 одужали;

• Луганська область – 6350 випадків; 171 пацієнт помер, 4075 одужали;

• Львівська область – 46 891 випадок; 1255 осіб померли, 29 888 одужали;

• Миколаївська область – 18 985 випадків; 313 осіб померли, 5734 одужали;

• Одеська область – 45 838 випадків; 585 пацієнтів померли, 9488 одужали;

• Полтавська область – 22 763 випадки; 494 людини померли, 12 026 одужали;

• Рівненська область – 31 283 випадки; 390 осіб померли 24 015 одужали;

• Сумська область – 29 627 випадків; 371 пацієнт помер, 11 120 одужали;

• Тернопільська область – 28 095 випадків; 383 людини померли, 22 055 одужали;

• Харківська область – 55 702 випадки; 755 осіб померли, 33 583 одужали;

• Херсонська область – 10 371 випадок; 215 осіб померли, 4743 одужали;

• Хмельницька область – 29 751 випадок; 442 людини померли, 17 254 одужали;

• Черкаська область – 23 590 випадків; 208 пацієнтів померли, 9696 одужали;

• Чернівецька область – 33 942 випадки; 650 осіб померли, 15 439 одужали;

• Чернігівська область – 18 717 випадків; 91 пацієнт помер, 6265 одужали.