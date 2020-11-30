Об этом глава МОЗ Максим Степанов сообщил в эфире телеканала “Україна 24”.
“Не думаю, что мы будем делать такое предложение”, – сказал Степанов в ответ на вопрос о возможности продолжения “карантина выходного дня”.
Министр добавил, что эффективность этой меры можно будет оценить на следующей неделе. Впрочем, уже сейчас он сообщил, что ожидаемого результата не получили. По его мнению, это произошло из-за того, что “карантина выходного дня” придерживались не в полной мере.
“Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения “карантины выходного дня” на протяжении трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались “карантина выходного дня”. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста… Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали”, — сказал он.
Примечательно, что после первой недели “карантина выходного дня” правительство заявляло о его эффективности и предполагало продление его действия.
- Напомним, “карантин выходного дня” действовал с 14 по 30 ноября.
- Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- Местные власти в некоторых городах Украины отказывалась вводить “карантин выходного дня”.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что “карантин выходного дня” — это шанс избежать полного локдауна в стране, но около половины украинцев, согласно опросу, не сочли это меру эффективной.