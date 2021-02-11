Станом на 11 лютого в Україні підтверджено понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. При цьому кількість одужань за добу перевищила число інфікувань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 5039 людей: зокрема, захворіли 277 дітей і 281 медик.

До лікарень госпіталізували ще 1784 людини.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та в м. Київ (335).

Протягом доби померли 124 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 24 058 людей. Одужали за добу 6568 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 098 тис. 944 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 258 094 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 43 126 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 474 тис. 315 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 335 випадків за добу; всього виявлено 131 199 випадків – 2484 людини померли, 83 307 одужали;

• Вінницька область – 392 випадки за добу; всього виявлено 29 180 випадків – 552 пацієнта померли, 24 649 одужали;

• Волинська область – 125 випадків за добу; за весь час підтверджено 37 795 випадків – 600 осіб померли, 35 247 одужали;

• Дніпропетровська область – 306 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 69 682 випадки – 1892 пацієнта померли, 63 898 одужали;

• Донецька область – 156 випадків за добу; всього виявлено 45 281 випадок – 1008 людей померли, 42 000 одужали;

• Житомирська область – 367 випадків за добу; всього зафіксовано 46 037 випадків – 774 пацієнта померли, 42 496 одужали;

• Закарпатська область – 368 випадків за добу; за весь час виявлено 34 004 випадки – 781 пацієнт помер 28 775 одужали;

• Запорізька область – 182 випадки за добу; всього підтверджено 67 672 випадки – 949 осіб померли, 63 012 одужали;

• Івано-Франківська область – 482 випадки за добу; всього зафіксовано 53 033 випадки – 1023 людини померли, 44 689 одужали;

• Київська область – 159 випадків за добу; за весь час виявлено 71 037 випадків – 1173 людини померли, 63 199 одужали;

• Кіровоградська область – 37 випадків за добу; всього виявлено 10 064 випадки – 348 осіб померли, 7502 одужали;

• Луганська область – 43 випадки за добу; за весь час підтверджено 14 382 випадки – 428 осіб померли, 12 638 одужали;

• Львівська область – 319 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 73 482 випадки – 2160 осіб померли, 65 094 одужали;

• Миколаївська область – 83 випадки за добу; всього виявлено 39 931 випадок – 727 осіб померли, 31 214 одужали;

• Одеська область – 155 випадків за добу; всього підтверджено 82 899 випадків – 1366 осіб померли, 75 305 одужали;

• Полтавська область – 126 випадків за добу; всього зафіксовано 44 330 випадків – 933 пацієнта померли, 41 026 одужали;

• Рівненська область – 139 випадків за добу; всього виявлено 46 976 випадків – 591 пацієнт помер, 44 769 одужали;

• Сумська область – 102 випадки за добу; за весь час виявлено 46 688 випадків – 638 осіб померли, 44 210 одужали;

• Тернопільська область – 153 випадки за добу; всього зафіксовано 39 093 випадки – 559 осіб померли, 36 659 одужали;

• Харківська область – 232 випадки за добу; всього підтверджено 79 823 випадки – 1461 пацієнт помер, 73 112 одужали;

• Херсонська область – 42 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 21 171 випадок – 603 людини померли, 19 219 одужали;

• Хмельницька область – 235 випадків за добу; всього виявлено 45 279 випадків – 822 пацієнта померли, 42 314 одужали;

• Черкаська область – 129 випадків за добу; всього зафіксовано 46 882 випадки – 585 осіб померли, 43 125 одужали;

• Чернівецька область – 291 випадок за добу; за весь час виявлено 47 674 випадки – 915 осіб померли, 41 961 одужали;

• Чернігівська область – 81 випадок за добу; всього підтверджено 34 500 випадків – 686 осіб померли, 29 524 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.