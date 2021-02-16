Станом на 16 лютого в Україні підтверджено понад 3 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та вдвічі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 3143 людей: зокрема, захворіли 182 дитини і 179 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 915 осіб.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343) областях, м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Протягом доби померли 150 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 24 542 людини. Одужали за добу 6189 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 122 тис. 968 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 276 618 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 39 401 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, дослідження швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 570 тис. 806 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 308 випадків за добу; всього виявлено 132 468 випадків – 2532 пацієнти померли, 88 377 одужали;

• Вінницька область – 210 випадків за добу; всього зафіксовано 30 329 випадків – 583 пацієнти померли, 25 497 одужали;

• Волинська область – 95 випадків за добу; всього виявлено 38 242 випадки – 611 осіб померли, 35 519 одужали;

• Дніпропетровська область – 85 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 70 555 випадків – 1908 людей померли, 65 279 одужали;

• Донецька область – 60 випадків за добу; за весь час діагностовано 45 782 випадки – 1018 осіб померли, 42 538 одужали;

• Житомирська область – 18 випадків за добу; всього виявлено 46 844 випадки – 788 осіб померли, 43 094 одужали;

• Закарпатська область – 204 випадки за добу; всього підтверджено 35 327 випадків – 803 пацієнти померли, 29 293 одужали;

• Запорізька область – 95 випадків за добу; за весь час зафіксовано 68 136 випадків – 999 осіб померли, 63 979 одужали;

• Івано-Франківська область – 621 випадок за добу; за час епідемії виявлено 55 854 випадки – 1058 осіб померли, 45 457 одужали;

• Київська область – 136 випадків за добу; всього діагностовано 72 039 випадків – 1192 пацієнти померли, 65 155 одужали;

• Кіровоградська область – 20 випадків за добу; всього зафіксовано 10 144 випадки – 356 осіб померли, 7622 одужали;

• Луганська область – 26 випадків за добу; за весь час виявлено 14 546 випадків – 434 людини померли, 12 843 одужали;

• Львівська область – 115 випадків за добу; всього виявлено 74 586 випадків – 2204 пацієнти померли, 66 372 одужали;

• Миколаївська область – 55 випадків за добу; за весь час підтверджено 40 413 випадків – 748 осіб померли, 33 318 одужали;

• Одеська область – 127 випадків за добу; всього діагностовано 83 498 випадків – 1381 пацієнт помер, 76 663 одужали;

• Полтавська область – 149 випадків за добу; всього виявлено 44 762 випадки – 943 пацієнти померли, 41 423 одужали;

• Рівненська область – 88 випадків за добу; за весь час зафіксовано 47 356 випадків – 597 осіб померли, 45 412 одужали;

• Сумська область – 7 випадків за добу; всього виявлено 47 062 випадки – 643 пацієнти померли, 44 470 одужали;

• Тернопільська область – 67 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 39 668 випадків – 568 осіб померли, 37 198 одужали;

• Харківська область – 131 випадок за добу; всього виявлено 80 584 випадки – 1496 осіб померли, 74 418 одужали;

• Херсонська область – 6 випадків за добу; всього зафіксовано 21 316 випадків – 614 осіб померли, 19 571 одужали;

• Хмельницька область – 50 випадків за добу; за весь час діагностовано 45 732 випадки – 840 осіб померли, 42 913 одужали;

• Черкаська область – 99 випадків за добу; всього виявлено 47 413 випадків – 589 осіб померли, 43 454 одужали;

• Чернівецька область – 343 випадки за добу; всього зафіксовано 49 141 випадок – 932 пацієнти померли, 42 881 одужали;

• Чернігівська область – 28 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 34 821 випадок – 705 осіб померли, 30 222 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.