Джерело: Офіс генпрокурора України.

Як повідомляється, Костін підписав та надіслав документ, в якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС всю необхідну інформацію.

“Атака на Каховську ГЕС – цивільний об’єкт, що містить небезпечні сили – є воєнним злочином. Зробимо все, щоб притягнути винних до відповідальності. Ми відкриті до співпраці з МКС і готові надавати усі необхідні докази, які збирають і обробляють прокурори, для встановлення і покарання усіх причетних до цього злочину”, – запевнив посадовець.

Також він наголосив, що українська влада евакуює мешканців постраждалих районів, в той час як армія РФ продовжує обстрілювати ці населені пункти – мирних людей, які намагаються врятуватися.

“Росію необхідно зупинити. Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів”, – резюмував Костін.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію офіційно підтвердила Україна.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

“Росіяни організували підрив частини конструкції (ГЕС) і вдаються до чергової карти техногенного шантажу з метою тиску на Сили оборони, на Україну в цілому. Не маючи наснаги більше чекати звідки ж піде той контрнаступ, вони прагнуть у такий спосіб спровокувати певну ситуацію”, – наголосила Гуменюк.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.