Країни НАТО провели навчання, у ході яких відпрацьовували заходи з відстежування човнів. Тренування організували на тлі загрози з боку російських підводних човнів, які можуть порушити комерційне судноплавство поблизу Норвегії або спробувати обрізати військові маршрути США.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Переважна частина 12-денних навчань, в яких взяли участь 12 країн НАТО, була присвячена вистежуванню вигаданого ворожого підводного човна поблизу берегів Норвегії та Ісландії.

Як повідомляється, у цих районах російські підводні човни можуть здійснити атаку на об’єкти підводної інфраструктури, такі як кабелі та газопроводи або спробувати перерізати військові маршрути, по яким США відправляють поповнення в Європу.

Крім того, удари можуть бути націлені на підводні кабелі, по яких передаються дані та електрика.

Нагадаємо, що розслідування, проведене чотирма скандинавськими телерадіокомпаніями, показало, що три російські військово-морські кораблі були помічені в Балтійському морі в районі вибухів на газопроводі Nord Stream до диверсії, що призупинила подачу російського газу до Європи у вересні 2022 року.

Кораблі ВМС Росії були відстежені за допомогою супутникових зображень і перехоплення радіозв’язку російського флоту, зазначили чотири телекомпанії: данська DR, норвезька NRK, шведська SVT і фінська Yle.

Кремль заперечив причетність російських кораблів до диверсії та закликав “опублікувати результати розслідування”. Натомість Москва, не надавши доказів, звинувачує у вибухах Захід.

Сполучені Штати, і Україна заперечують свою причетність до вибухів.

У розслідуванні зазначили, що усі російські кораблі, які відстежували чотири мовники, вимкнули сигнал AIS, автоматичну систему відстеження, що використовується на судні. За даними супутникових знімків, одним із цих суден був науково-дослідний корабель ВМС Росії “Сибиряков”.

Варто додати, що Росія за допомогою дослідницьких судів шпигує за критичною інфраструктурою у водах країн Північної Європи. Метою російської військової програми є виявлення розташування вітропарків, також газопроводів, електро- та інтернет-кабелів.