Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
Переважна частина 12-денних навчань, в яких взяли участь 12 країн НАТО, була присвячена вистежуванню вигаданого ворожого підводного човна поблизу берегів Норвегії та Ісландії.
Як повідомляється, у цих районах російські підводні човни можуть здійснити атаку на об’єкти підводної інфраструктури, такі як кабелі та газопроводи або спробувати перерізати військові маршрути, по яким США відправляють поповнення в Європу.
Крім того, удари можуть бути націлені на підводні кабелі, по яких передаються дані та електрика.
Нагадаємо, що розслідування, проведене чотирма скандинавськими телерадіокомпаніями, показало, що три російські військово-морські кораблі були помічені в Балтійському морі в районі вибухів на газопроводі Nord Stream до диверсії, що призупинила подачу російського газу до Європи у вересні 2022 року.
Кораблі ВМС Росії були відстежені за допомогою супутникових зображень і перехоплення радіозв’язку російського флоту, зазначили чотири телекомпанії: данська DR, норвезька NRK, шведська SVT і фінська Yle.
Кремль заперечив причетність російських кораблів до диверсії та закликав “опублікувати результати розслідування”. Натомість Москва, не надавши доказів, звинувачує у вибухах Захід.
Сполучені Штати, і Україна заперечують свою причетність до вибухів.
У розслідуванні зазначили, що усі російські кораблі, які відстежували чотири мовники, вимкнули сигнал AIS, автоматичну систему відстеження, що використовується на судні. За даними супутникових знімків, одним із цих суден був науково-дослідний корабель ВМС Росії “Сибиряков”.
Варто додати, що Росія за допомогою дослідницьких судів шпигує за критичною інфраструктурою у водах країн Північної Європи. Метою російської військової програми є виявлення розташування вітропарків, також газопроводів, електро- та інтернет-кабелів.
- У листопаді минулого року прокуратура Швеції виявила сліди вибухівки на місці аварій газопроводів “Північний потік” та “Північний потік-2”, тим самим підтвердивши, що інциденти на газогонах є диверсіями.
- Швеція відхилила вимогу росіян щодо участі РФ в розслідуванні витоків газу у газопроводах.
- Німецькі слідчі, які окремо проводили розслідування, дійшли до висновку, що вибухи на підводних газопроводах “Північний потік” та “Північний потік-2” відбулися через диверсію з боку Росії. Їхні дані збігаються з попередніми висновками Швеції.